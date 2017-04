UNLIGHT: Infos zum neuen Album "Antihelion"

Die deutschen Black Metaller UNLIGHT präsentieren Cover und Tracklist zum neuen Album "Antihelion".



Zwei Jahre nach "The Katalyst of the Katharsis" meldet sich die Band mit ihrem siebten Longplayer zurück: "Antihelion" wird am 4. November 2016 über War Anthem Records veröffentlicht.Mit dem neuen Material knüpfen UNLIGHT an den Vorgänger an und wagen die Balance zwischen Aggression, düsterer Atmosphäre, purer Gewalt und Melodie.Tracklist:01. Ekpyrosis (Unsealing The Anticlimax Millennium)02. Create And Annihilate (The Quintessence Of Venoms)03. Antihelion (Arise And Enflesh)04. The Bone Trumpet (As The Breath Passeth From My Lips)05. Leveller Of Kingdoms (Iconoclast)06. Apollyon Nadir (Thou Art The Grave)07. Flight Of The Sinistral Witch (Riding The Wraith-Winged Steed)08. Der Aether schwerer Erde (Des Staubes Kinder)09. To Sear The Heavens (Spitter Of Venoms)10. Nordic Tunes Of Fenrir (Ode To QUORTHON)11. First Son Of Flame (I am Cain)Line-up:Blaspherion - guitar, main-vocalsRaptus - lead guitar, add. vocalsLord Grond - drumsNefastus - bass