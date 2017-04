Nachdem die "Book Of Souls" Tour offiziell in Wacken endete, legen die Briten für 2017 weitere Termine nach und touren erneut in Europa.





Drei Shows werden in Deutschland gespielt:



APR 24 OBERHAUSEN KÖNIG-PILSENER-ARENA

APR 28 FRANKFURT FESTHALLE

MAY 02 HAMBURG BARCLAYCARD ARENA



Der Vorverkauf beginnt am 30.09. Fanclubmitglieder dürfen bereits am Montag zuschlagen.



