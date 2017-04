AC/DC: Cliff Williams hört auf

Cliff Williams, Bassist bei AC/DC, beendet seine Musiker-Karriere. Das hat er in einem Videostatement bekannt gegeben. Nach Malcolm Young und Brian Johnson ist er nun innerhalb relativ kurzer Zeit der dritte AC/DC-Musiker, den die Band verliert. Er war seit 1977 in der Band, damals ersetzte er Marc Evans am Bass.



Cliff Williams sagt:

„Es ist Zeit für mich, auszusteigen, das ist alles. Nicht, weil wir Mal (Malcom), Phil oder Brian verloren haben. Ich meine, alles verändert sich, wenn so etwas passiert. Als Bon starb, hat es sich verändert. Alles verändert sich, das ist es nicht. Ich bin einfach bereit, die Straße zu verlassen.”



Jetzt will er vor allem Zeit für sich und seine Familie:

„Zwischen den Tourneen hatten wir immer ein paar Jahre Pause, also weiß ich, wie ich das angehe. Ich weiß, was ich machen werde. Noch einmal: Es ist einfach an der Zeit. Ich bin glücklich. Ich brauche jetzt einfach nur Familienzeit, Entspannung und die Möglichkeit, das hier nicht mehr tun zu müssen.“



Hier das Video:



Quelle: rollingstone.de