Wacken 2017: Neue Bands angekündigt!

Alle Jahre wieder werden traditionell bei den Hamburger Metal Dayz die neuen Bands für das Wacken Open Air angekündigt.



Endlich wird das Line-Up erweitert. Wir freuen uns auf APOCALYPTICA ("Plays Metallica by Four Cellos"), EMPEROR, TURBONEGRO, NAPALM DEATH, FATES WARNING, SOILWORK, ORANGE GOBLIN, ASP, GRAND MAGUS, AURA NOIR und RAGE.Seit August sind schon bestätigt:AMON AMARTH, AVANTASIA, KREATOR, MAYHEM, SALTATIO MORTIS, PARADISE LOST, HEAVEN SHALL BURN, LACUNA COIL, POWERWOLF, CANDLEMASS, SONATA ARCTICA und HÄMATOM.Ganz Wacken-untypisch sind noch Tickets bei Metaltix zu holen (3-Tages-Festivalticket kostet 220€ inkl. Gebühren). Weitere Infos findet ihr auf der Wacken Homepage