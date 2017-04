Metal Dayz 2016: 5-jähriges Jubiläum und Termin für 2017

Mit 13 Bands und ausverkauften Karten wurde in Hamburg ein halbes Jahrzehnt Metal Dayz gefeiert und auch bereits der Termin für nächstes Jahr steht fest.



„Auf mittlerweile fünf Jahre Hamburg Metal Dayz zurückzuschauen ist schonetwas sehr Besonderes. Wir wollten den Metal zum Reeperbahn Festivalbringen – wir haben nicht nur das geschafft, sondern haben einenBranchentreff geschaffen bei dem Experten, Musiker und Fans zusammenkommen und sich austauschen“, so Holger Hübner von der ICS FestivalService GmbH.Bands wie D-A-D, PRIMORDIAL, GLORYHAMMER, EQUILIBRIUM und PYOGENESIS sorgten für Stimmung. Außer der Bühne gab es auch Lesungen, Panels, Workshops, Meet and Greets, Gewinnspiele und Tattoos.Der Termin für die Metal Dayz 2017 steht auch schon fest. Am 22. und 23. September 2017 findet der alljährliche Ohrenschmaus des Reeperbahn Festivals wieder statt.Am kommenden Montag (26. September) um 16 Uhr startet bereits der Vorverkauf und die ersten Bands werden veröffentlicht.Das Early Bird-Kombiticket für die beiden Tage kostet 50€ inkl. Gebühren und beinhaltet neben dem Ticket auch ein limitiertes Hamburg Metal Dayz - Early Bird T-Shirt. Lieber gleich zuschlagen, denn die Stückzahl ist auf 250 limitiert!Tickets bekommt ihr bei Metaltix und unter der Hotline 04827-999 666 66.Weitere Infos gibt es auf der Metal Dayz Homepage