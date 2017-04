Die deutsche Metalband XANDRIA will am 27. Januar 2017 ihr nächstes Album veröffentlichen. Der Titel "Theater Of Dimensions" und das Cover sind bereits bekannt.

Die Band äußerte sich wie folgt:

"With our new album we, Xandria, will cross the boundaries of our genre, present you with a bolder sound and lure you into our "Theater of Dimensions"!"

Das Cover seht Ihr hier: