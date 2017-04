METALLICA posten Video zu "Moth Into Flame"

Was ein grandioser Wochenstart, denn METALLICA haben heute ihr Video zum neuen Song "Moth Into Flame" veröffentlicht.



Der Song wird natürlich auch auf dem kommenden Album "Hardwired... To Self Destruct" zu hören sein, das Video dazu gibt es hier:





Die Bandmitglieder verrieten jüngst, dass der Song "Murder One" ein Tribut an Lemmy sei und zahlreiche Songtitel im Text zitieren würden. Vor Kurzem gab die Band außerdem bekannt, dass sich die Tracklist der Bonus-CD der Deluxe Edition ihres neuen Albums ändern werde: Statt der zuvor bekannten "Riff Origins" der neuen Songs werden nun einige Coverversionen auf der dritten Scheibe zu finden sein, die auf verschiedenen Compilations enthalten waren. Darunter die finale Version von "Lords Of Summer", ein Liveset sowie die Livepremiere von "Hardwired".



So sieht die neue Tracklist der Bonus-CD aus:

Lords Of Summer (2016) Ronnie Rising Medley When a Blind Man Cries Remember Tomorrow Helpless (Live at Rasputin Music) Hit the Lights (Live at Rasputin Music) The Four Horsemen (Live at Rasputin Music) Ride the Lightning (Live at Rasputin Music) Fade to Black (Live at Rasputin Music) Jump in the Fire (Live at Rasputin Music) For Whom the Bell Tolls (Live at Rasputin Music) Creeping Death (Live at Rasputin Music) Metal Militia (Live at Rasputin Music) Hardwired (Live in Minneapolis)

Seine Premiere feierte "Moth Into Flame" übrigens bei der "Howard Stern Show", bei der METALLICA den Track zusammen mit "Hardwired" und den Klassikern "Sad But True" und "Master Of Puppets" live spielten. Die beiden letzten Nummern könnt ihr euch ebenfalls ansehen: