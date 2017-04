MÖTLEY CRÜE: Abschied auf der Leinwand

Die Ära der hochgefeierten Glam-Metal-Band MÖTLEY CRÜE endet nach 34 Jahren laut und schrill - genau wie sie, genau wie es sein sollte.



Am 13. Oktober wird CinemaxX die Aufzeichnung ihres Abschiedskonzerts aus dem Staples Center in Los Angeles in ausgewählten Kinos ausstrahlen. Bei diesem Konzert trat die Band sogar in Originalbesetzung auf. Hingehen lohnt sich: Für Tickets ab 12,50€ bekommt man noch 20 Minuten kinoexklusives Bonusmaterial zu sehen.Teilnehmende CinemaxX Kinos für "Mötley Crüe: The End" sind:Augsburg, Berlin, Bremen, Essen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Mülheim, München, Stuttgart Liederhalle und Wuppertal.Tickets für einen musikalischen Kinoabend bekommt ihr hier