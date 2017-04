THE AGONIST posten Video zu "The Hunt"

Die Kanadier THE AGONIST haben mit "The Hunt" ein neues Video veröffentlicht:



Die Nummer stammt vom kommenden Album "Five", das diesen Freitag via Napalm Records veröffentlicht wird. Die CD wurde mit Produzent Mike Plotnikoff aufgenommen, der bereits mit BUCKCHERRY, OTEP, HALESTORM, DROWNING POOL, THEORY OF A DEADMAN, 3 DOORS DOWN, FEAR FACTORY und FLYLEAF gearbeitet hat.Die Tracklist zu "Five":01. The Moment02. The Chain03. The Anchor and The Sail04. The Game05. The Ocean06. The Hunt07. The Raven Eyes08. The Wake09. The Resurrection10. The Villain11. The Pursuit of Emptiness12. The Man Who Fell to Earth13. The Trial14. Take Me to Church (HOZIER cover) (bonus edition only)