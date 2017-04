MÖTLEY CRÜE kündigen Boxset zu "The End" an

MÖTLEY CRÜE werden ihr letztes Konzert "The End" nicht nur im Kino zeigen, sondern haben darüber hinaus ein Boxset angekündigt, das am 25.11.2016 via Eleven Seven Music erscheinen wird.

Das Boxset soll mit sechs LPs und CDs die 35-jährige Karriere der legendären Rockband nachzeichnen. In "Mötley Crüe: The End" werden neben einem Hardcover-Fotobuch die Alben Too Fast For Love" (1981), "Shout At The Devil" (1983), "Theatre Of Pain" (1985), "Girls, Girls, Girls" (1987), "Dr. Feelgood" (1989) und "Saints Of Los Angeles" (2008) enthalten sein. Dazu kommen eine CD und DVD der letzten CRÜE-Performance im Staples Center in Los Angeles am 31.12.2015. Komplettiert wird das Set von vier signierten Fotodrucken der Bandmitgliedern, vier Pleks von Gitarrist Mick Mars und einem laminierten VIP-Pass der "Final Tour".Vorbestellen könnt ihr das Box Set über Pledge Music Trackliste der Live-DVD:01. Intro02. Girls, Girls, Girls03. Wild Side04. Primal Scream05. Same Ol' Situation (S.O.S)06. Don't Go Away Mad (Just Go Away)07. Rock N Roll Part II / Smokin' In The Boys' Room08. Looks That Kill09. Mutherf***** Of The Year10. In The Beginning / Shout At The Devil11. Louder Than Hell12. Drum Solo13. Guitar Solo14. Saints Of Los Angeles15. Live Wire16. T.N.T (Terror 'N Tinseltown) / Dr. Feelgood17. Kickstart My Heart18. Home Sweet Home19. My Way (Credits)Trackliste der Live-CD:01. Intro02. Girls, Girls, Girls03. Wild Side04. Primal Scream05. Same Ol' Situation (S.O.S.)06. Don't Go Away Mad (Just Go Away)07. Smokin' In The Boys' Room08. Looks That Kill09. Mutherf***** Of The Year10. Shout At The Devil11. Louder Than Hell12. Saints Of Los Angeles13. Live Wire14. Dr. Feelgood15. Kickstart My Heart16. Home Sweet Home