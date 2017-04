RAINBOW: Comeback-Shows werden auf CD/DVD/BD veröffentlicht

Im Juni 2016 spielten RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW drei Shows in Europa. Die beiden deutschen Auftritte auf der Loreley und in Bietigheim wurden auf Konserve festgehalten und werden am 18.11.2016 als "Memories In Rock - Live In Germany" auf den Markt kommen.



Neben den verschiedenen Konfigurationen DVD+2CD, Blu-ray+2CD und dem digitalen Format sollen am 02.12.2016 außerdem eine Deluxe Version (DVD, Blu-ray und 2CD in einem 48-seitigen Fotobuch) sowie eine 3LP erscheinen. Das Lineup der langerwartetetn Comeback-Shows bestand aus: Ritchie Blackmore (guitar); Ronnie Romero (vocals); David Keith (drums); Bob Nouveau (bass); Jens Johansson (keyboards); Candice Night (backing vocals); Lady Lynn (backing vocals)."Memories In Rock - Live In Germany" TracklisteCD Disc 101. Highway Star02. Spotlight Kid03. Mistreated04. 16th Century Greensleeves05. Since You Been Gone06. Man On The Silver Mountain07. Catch The Rainbow08. Difficult To Cure (Beethoven's Ninth)09. Perfect Strangers10. StargazerCD Disc 211. Long Live Rock 'N' Roll12. Child In Time / Woman From Tokyo13. Black Night14. Smoke On The Water