Metalheads retten Leben - Ehrung für über 5.000 Stammzellentypisierungen beim Wacken Open Air

5.004 Stammzelletypisierungen, 14 Spenden - in drei Jahren! Ein guter Grund, um das Klinikum Itzehoe mit einer Auszeichnung zu ehren und die geben den Dank weiter an das Wacken Open Air. Warum? Dort wurden in den letzten drei Jahren Spender angeheuert.



Die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) steht bereits seit drei Jahren jährlich auf dem Wacken Open Air an ihrem Stand und klärt Metalheads über Blutkrebs und die DKMS Arbeit auf. Zudem nehmen sie direkt vor Ort Typisierungen vor. Dadurch können im besten Fall Spender gefunden werden, was beim W:O:A geschehen ist: In den ersten beiden Jahren sind bereits 14 Stammzellenspender gefunden worden, die Leben gerettet haben.



„Ein gigantischer Erfolg – vor so viel Hingabe können wir nur den Hut ziehen. Den Dank der DKMS gebe ich an das Wacken Open Air weiter, denn ohne die Unterstützung tausender Metalheads und der Crew wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, so Robert Adam, Leiter des Blutspendedienstes im Klinikum Itzehoe.



Im nächsten Jahr wird die DKMS wieder einen Stand auf dem Wacken Open Air haben. Vielleicht bist du ja auch dabei? Der Test ist kostenfrei, unkompliziert und absolut schmerzfrei. Wer möchte, kann ihn sogar zu Hause durchführen. Wenn man Leben retten kann, opfert man doch gerne ein paar Minuten für den Test.



