FULL METAL MOUNTAIN lädt zum Kurzurlaub ein

Es gibt nichts Schöneres als einen Kurzurlaub in den Bergen? Doch! - Kurzurlaub in den Bergen mit Heavy Metal! Full Metal Mountain bietet nun für alle Metalheads, die sich ihre Urlaubstage einteilen müssen, ein neues „Individual“-Package an. Walter Hinterhölzl, von der Full Metal Mountain GmbH erläutert: „Ab sofort wird ein Wochenend-Paket von Donnerstag bis Sonntag zum bekannten 6 Nächte -„Klassik-Package“ angeboten. Jeder, der keine ganze Woche frei machen kann, hat so jetzt auch die Chance bei Full Metal Mountain mit dabei zu sein.“





Die Preise für das neue „Short Stay Package“ beginnen bei 399€ pro Person. Enthalten sind hier Shows von Amon Amarth, Apocalyptica, Parkway Drive, Schandmaul, D-A-D und vielen weiteren Top-Acts im gesamten Skigebiet. Ebenfalls inklusive sind drei Nächte in der gewählten Unterkunft, ein Liftticket für drei Tage um die Piste unsicher zu machen und der Shuttle Service vor Ort. Das Full Metal Mountain Individual Paket ist ab sofort unter www.full-metal-mountain.com buchbar.



Metalheads, die noch Luft im Kalender haben, können sich über die Buchungsseite auch das klassische Full Metal Mountain-Package sichern. Je nach Wahl der Unterkunft ist es ab 595€ pro Person erhältlich. Es beinhaltet sechs Übernachtungen (Verpflegung ist abhängig von der Unterkunft), Fünf-Tage Liftkarte & Festivalpass, Shuttleservice vor Ort und Full Metal Mountain Bag.



Full Metal Mountain ist die einzigartige Kombination aus Winterurlaub mit Festivalfeeling. Fünf Bühnen im gesamten Skigebiet bieten die optimale Metal-Beschallung an der Piste. Full Metal Mountain-Fans können zwischen verschiedenen Unterkunftsoptionen wählen: von der Frühstückspension bis hin zum Wellness-Hotel.



Full Metal Mountain 2017 – Winter Holiday meets Metal

27. März – 02. April 2017 in Tröpolach, am Nassfeld

Buchung über www.full-metal-mountain.com

u.a. mit Amon Amarth, Apocalyptica, Parkway Drive, Asking Alexandria,

