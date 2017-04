THEATRES DES VAMPIRES: Erster Song mit Video zum neuen Album "Candyland"

Am 14. Oktober bringen die italienischen Vampire ihr neues Album "Candyland" raus und heute wurde bereits der erste Song "Morgana Effect" samt Video auf Youtube veröffentlicht.



Die Gothic Metal Band mit Symphonic-Einflüssen veröffentlicht nach drei Jahren Arbeit endlich das neue Album "Candyland". Der Name des neuen Albums stammt von dem Name eines Raumes der Pennhurst Psychatrie in Pennsylvania. Der Raum mit seinen bunten Wänden und Gittern an den Fenstern unterschied sich von den anderen Räumen. Kinder und Erwachsene mit psychischen Problemen wurden dort über Jahrzehnte eingesperrt, um aus dem Auge der Öffentlichkeit zu verschwinden. Diese Thematik und Atmosphäre sollen in dem neuen Album musikalisch verpackt werden - somit spielen Verrücktheit und Düsterkeit eine große Rolle.Mehr Infos findet ihr auf der Facebook Seite.