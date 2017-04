Kaum sind die europäischen Daten der Tour von IRON MAIDEN im Vorverkauf, schon sind einige Termine bereits ausverkauft. Die Show in Frankfurt ist bereits komplett asuverkauft.



Kurzerhand wurde die Festhalle in Frankfurt also auch für den nächsten Tag von MAIDEN gebucht und für den Vorerkauf freigegeben. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich also beeilen, bevor alle Termine ausverkauft sind.