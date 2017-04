Aus für REVAMP

Die niederländische Symphonic-Metal-Band REVAMP hat sich offiziell aufgelöst. Wie die Gruppe um Frontfrau Floor Jansen vermeldet, hat die werdende Mutter einfach keine Zeit mehr, um neben NIGHTWISH noch eine weitere Band mit vollem Einsatz am Laufen zu halten.



Floor Jansen: "REVAMP hat so großartige und tolle Musiker, dass ich sie nicht länger warten lassen möchte, bis ich die Zeit und Energie finde, um ein neues Album aufzunehmen. Ich will den Fans außerdem keine falschen Hoffnungen machen. REVAMP hat ein kurzes, wechselhaftes und aufregendes Leben gehabt. Jetzt ist es an der Zeit, dass neue Bands und Projekte entstehen. Ich möchte jedem, der involviert war, für die Liebe und Hingabe danken."