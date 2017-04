SHINEDOWN: neues Video zu "How Did You Love" online

SHINEDOWN haben ihr aktuelles Album Threat To Survival vor über einem Jahr veröffentlicht. Im Frühjahr 2017 gehen die Jungs mit IRON MAIDEN auf Tour - die Tourdaten findet Ihr hier . Als kleinen Vorgeschmack auf die kommende Tour haben sie nun ein Video zu dem Song "How Did You Love" abgedreht.

Sänger Brent Smith in einem Interview mit Billboard über das neue Video: "Während des Schreibprozesses unseres aktuellen Albums Threat To Survival machte ich eine sehr spezielle, harte Zeit in meinem Leben durch. Der Song "How Did You Love" handelt davon, seine eigene Sterblichkeit zu verstehen und zu respektieren. Nicht in einer morbiden, negativen Art und Weise, sondern auf eine Art, die dich dazu inspiriert jeden Tag deines Lebens in vollen Zügen zu genießen ohne Reue; besonders in Bezug auf Beziehungen und deine eigene Persönlichkeit. Du musst mit dir selbst im Reinen und stolz sein, wenn Du zurückblickst und dich selber fragst "Wie hast Du geliebt?".Bei dem Videodreh ließ sich Regisseur Darren Doane von dem Kurzfilm "The Hound Of Heaven by N.D. Wilson" inspirieren. Der legendäre Filmemacher Akira Kurosawa erlaubte SHINEDOWN einige ausgesuchte Szenen aus dem Kurzfilm zu benutzen. Das Ergebnis seht Ihr nachfolgend: