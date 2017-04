HELMET: Erster Song vom neuen Album "Dead To The World"

Die Groove Metal-Pioniere HELMET veröffentlichen den ersten Song ihres neuen Albums "Dead To The World". Das Stück "Bad News" ist der erste neue Song seit sechs Jahren.



Die mit Gold ausgezeichnete und Grammy nominierte Band wird Songs aus dem neuen Studioalbum sowie Helmet-Klassiker auf ihrer anstehenden Europatour 2017 präsentieren. Die Tour beginnt am 21. Januar in Prag und führt die Band knapp zwei Monate durch 40 Städte, um am 12. März in Glasgow, Schottland zu enden. An folgenden Daten wird die Band in Deutschland bzw. AT und CH zu sehen sein:23.01. – S036, Berlin (GER)24.01. – Scheune, Dreden (GER)25.01. – Musikzentrum, Hannover (GER)26.01. – Knust, Hamburg (GER)07.02. – Gebäude 9, Cologne (GER)21.02. – Bienne, Biel (CH)27.02. – Szene, Vienna (AT)28.02. – Conrad Sohm, Dornbirn (AT)03.03. – Technikum, Munich (GER)04.03. – Universum, Stuttgart (GER)