W:O:A - Kooperation mit Radio Bob!

Metalheads aufgepasst: Das größte Metal-Festival startet ab heute eine Medienkooperation mit dem Rockmusik-Sender RADIO BOB! in Schleswig-Holstein und Hessen über UKW und in ganz Deutschland per Digitalradio.





Es erwarten uns: Programmaktionen und Sendungen rund ums W:O:A und ein eigener W:O:A-Stream mit musikalischen Highlights der 27 jährigen Geschichte des Festivals. Anhören könnt ihr dies unter:



„Es ist uns eine Ehre als Partner dieses legendären Festivals die Erfolgsgeschichte von Wacken präsentieren zu können. Als Marke und Programm, das sich als Radioheimat aller Rockfans versteht, freuen wir uns einfach riesig, dass wir unseren Hörern spannende Themen und tolle Aktionen rund um das Wacken Open Air bieten können“, so Jan-Henrik Schmelter, Geschäftsführer RADIO BOB! und Martin Hülsmann, Geschäftsführer RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein.



„Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Heavy Sender No. 1 in Europa - RADIO BOB! und sind uns sicher, dass wir gemeinsam coole Angebote mit Mehrwert für die Fans harter Musik erzeugen können. Endlich hat unsere Community den passenden UKW/Digitalradiosender- faster-harder-louder!“ so Holger Hübner, Geschäftsführer der ICS Festival Service GmbH, Veranstalter des W:O:A®.



