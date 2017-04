KING OF THE NORTH: Album und Deutschland-Tour

Die Australier-Duo von KING OF THE NORTH nutzen offenbar das Erfolgsrezept von THE WHITE STRIPES: Drums, Vocals und eine verzerrte Gitarre und schon hat man Stoner-Rock aus Down-Under. "Get Out Of Your World" heißt Album, das es bereits seit dem 5. August zu erwerben gibt. Nun kommt natürlich auch eine Deutschlandtour.





Folgende Tourdaten stehen dabei auf dem Programm:



10 OCT 2016 Backstage Club, München

11 OCT 2016 Subrosa, Dortmund

12 OCT 2016 Rare Guitar, Münster

13 OCT 2016 Pitcher , Düsseldorf

14 OCT 2016 Headcrash, Hamburg

15 OCT 2016 KL17, Döbeln

16 OCT 2016 Musik & Frieden, Berlin

18 OCT 2016 Stocks, Hagen aTW

19 OCT 2016 Golden Nugget, Nürnberg Folgende Tourdaten stehen dabei auf dem Programm:10 OCT 2016 Backstage Club, München11 OCT 2016 Subrosa, Dortmund12 OCT 2016 Rare Guitar, Münster13 OCT 2016 Pitcher , Düsseldorf14 OCT 2016 Headcrash, Hamburg15 OCT 2016 KL17, Döbeln16 OCT 2016 Musik & Frieden, Berlin18 OCT 2016 Stocks, Hagen aTW19 OCT 2016 Golden Nugget, Nürnberg