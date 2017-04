Am 09. und 10. Dezember 2016 wird es wieder laut im beschaulichen Ennepetal, denn zum 37. Mal findet dort im Haus Ennepetal die CHRISTMAS ROCK NIGHT statt. Mit am Start sind dieses Jahr Hochkaräter wie FIT FOR A KING, PHINEHAS, WOLVES AT THE GATE und DISCIPLE. Nachfolgend findet Ihr das diejährige Line-Up. Ein 2-Tagesticket kostet 69 EUR und ein 1-Tagesticket 39 EUR - die Tickets sind hier erhältlich.