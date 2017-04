THUNDERMOTHER kommen auf Tour / Neues Video

Nachdem THUNDERMOTHER bereits in der erste Jahreshälfte als Main Support von D-A-D sowie auf internationalen Festivals (u.a. Summer Breeze (DE), Bravalla (SE), Alcatraz (BE), Rockfest Barcelona (ES), Masters Of Rock (CZ)) zu Gast waren, kommt die Truppe im November auf eine erste Headliner Tour nach Europa, um ihr aktuelles Album „Road Fever“ (Despotz) vorzustellen.





Im Video könnt ihr euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack abholen:







THUNDERMOTHER live

präsentiert von

DEAF FOREVER, GUITAR, ROCK TRIBUNE, ROCKS



Nov 03 (LU) Luxemburg City, Rock Box

Nov 04 (FR) Nancy, Nancy On the Rocks

Nov 05 (BE) Roselare, De Verlichte Geest

Nov 06 (UK) London, The Dev

Nov 08 (DE) Kiel, Die Kieler Schaubude

Nov 09 (DE) Hamburg, Hafenklang

Nov 10 (DE) Berlin, Musik & Frieden

Nov 11 (DE) Leipzig, Hellraiser

Nov 12 (DE) Hannover, Lux

Nov 13 (DE) Osnabrück, Bastard Club

Nov 15 (DE) Bochum, Rockpalast

Nov 16 (DE) Frankfurt, Nachtleben

Nov 17 (DE) Munich, Backstage

Nov 18 (FR) Montbeliard, Atelier des Môles

