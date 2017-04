EVANESCENCE veröffentlichen "The Ultimate Collection"-Boxset

Lange war es still um EVANESCENCE. Jetzt hat die amerikanische Band um Frontfrau Amy Lee eine neue Veröffentlichung bekannt gegeben: Am 09.12.2016 erscheitn mit "The Ultimate Collection" ein Vinyl-Boxset, das mit der Neuaufnahme von "Even In Death (2016)" die erste neue EVANESCENCE-Studioaufnahme seit Jahren enthält.









Auf 6 LPs enthält das Boxset die drei regulären Alben "Fallen", "The Open Door" und "Evanescence", wobei die beiden letztgenannten zum ersten mal überhaupt auf Vinyl erscheinen. Zusätzlich steckt das bislang nicht offiziell erhältliche Demo "Origin" im Boxset, zusammen mit "The Lost Whispers", das die Neuaufnahme von "Even In Death (2016"), eine von Fans lange erwartete Studioversion des Tour-Intros "Lost Whispers" sowie zahlreiche Bonustracks und B-Seiten verschiedener Veröffentlichungen enthält. Alle Alben wurden auf 180 Gramm schweres, schwarzes Vinyl gepresst.



Ein Slipcase mit einem Ausschnitt des "e"-Logos, das teilweise im Dunkeln leuchtet, sowie ein 52-seitiges Büchlein mit Fotos und handgeschriebenen Lyrics sorgen für eine ansprechende Optik.