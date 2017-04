SOUND STORM veröffentlichen neues Projekt "Vertigo"

Am 02.12.2016 veröffentlichen die Italiener SOUND STORM ihr Projekt "Vertigo", das gleichzeitig drittes Studioalbum als auch eine von der Band entwickelte,a us mehreren Episoden bestehende TV-Serie darstellt, die von Grey Ladder/Dimago Productions unter der Regie von Taiyo Yamanouchi realisiert wurde.



Könnt ihr euch nichts drunter vorstellen? Checkt den Teaser:"Vertigo" wurde von Joost Van Den Broek (Epica, After Forever. Ayreon etc.) in den Sandlane-Studios produziert. Das gesamte Artwork stammt erneut vom renomierten Künstler Gustavo Savez, der mit der Band bereits seit 2007 zusammen arbeitet.Die Single/Prolog-Folge "The Dragonfly" ist ab dem 04.11.2016 erhältlich, Vorbestellungen für das Album beginnen schon bald auf der offiziellen Website der Band. Die Live-Premiere des Projekts wird Halloween auf der Hauptbühne der Ausstallung "Lucca Comics and Games" im italienischen Lucca stattfinden.Tracklist von "Vertigo":01 - Vertigo02 - The Dragonfly03 - Metamorphosis04 - Forsaken05 - Original Sin06 - The Ocean07 - Spiral08 - Gemini09 - Alice10 - The Last Breath