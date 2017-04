AVENGED SEVENFOLD: neues Video zu "The Stage" online

AVENGED SEVENFOLD melden sich endlich mit neuer Musik zurück! Nachdem für Anfang 2017 eine ausgedehnte Deutschlandtournee mit DISTURBED und CHEVELLE bestätigt wurde und das Bandmaskottchen die "Deathbat" in den letzten Wochen in diversen Städten als Banner an Hauswänden erschienen ist, hauen die Kalifornier jetzt ihr imposantes Video zu dem Song "The Stage" raus. Anbei das Ergebnis: