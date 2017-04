NIGHTWISH: Alles zur Live-DVD "Vehicle Of Spirit" / Erster Liveclip online

NIGHTWISH verwöhnen ihre Fans ab dem 09.12.2016 mit einer neuen Live-Veröffentlichung namens "Vehicle Of Spirit", die als Doppel-Blu-ray, Dreifach-DVD und als Boxset auf den Markt kommt. Enthalten sind zwei komplette Konzerte der Tour zu "Endless Forms Most Beautiful": Eins aus der Wembley Arena in London und eins aus dem Ratina Stadion in Tampere (Finnland). Neben den beiden konzerten in voller Länge kommen noch einige Bonusfeatures hinzu.



Einen ersten Vorgeschmack geben euch NIGHTWISH in Form des Liveclips zu "Shutter Before The Beautiful" aus London:Hier seht ihr Cover und Trackliste (DVD-Version) von "Vehicle Of Spirit":DVD 1 (The Wembley Show)01. Shudder Before The Beautiful02. Yours Is An Empty Hope03. Ever Dream04. Storytime05. My Walden06. While Your Lips Are Still Red07. Élan08. Weak Fantasy09. 7 Days To The Wolves10. Alpenglow11. The Poet And The Pendulum12. Nemo13. I Want My Tears Back14. Stargazers15. Ghost Love Score16. Last Ride Of The Day17. The Greatest Show On EarthDVD 2 (The Tampere Show)01. Shudder Before The Beautiful02. Yours Is An Empty Hope03. Amaranth04. She Is My Sin05. Dark Chest Of Wonders06. My Walden07. The Islander08. Élan09. Weak Fantasy10. Storytime11. Endless Forms Most Beautiful12. Alpenglow13. Stargazers14. Sleeping Sun15. Ghost Love Score16. Last Ride Of The Day17. The Greatest Show On EarthDVD 3 (Extras)01. Weak Fantasy (Vancouver)02. Nemo (Buenos Aires)03. The Poet And The Pendulum (Mexico City)04. Yours Is An Empty Hope (Joensuu)05. 7 Days To The Wolves (Espoo, Barona Arena)06. Sleeping Sun (Masters Of Rock)07. Sahara (Tampa Bay)08. Edemah Ruh acoustic (Nightwish Cruise)09. Last Ride Of The Day (Rock In Rio feat. Tony Kakko)10. Élan (Sydney)11. Richard Dawkins Interview From Wembley»Vehicle Of Spirit« wird in folgenden Formaten erscheinen:2BluRay-Digibook(feat. Live @ Wembley Arena London & Live @ Ratina Stadion Tampere + Extras)3DVD-Digibook(feat. Live @ Wembley Arena London & Live @ Ratina Stadion Tampere + Extras)2BD+3DVD+2CD-Earbook(limited edition, Inhalt wie oben + 2CDs (feat. The Wembley Show))Exklusive NB Mailorder BOX(Earbook + 3LP vinyl (black, white, red vinyl) + 12” Poster + 12” Fotokarte)"Vehicle Of Spirit" ist bereits vorbestellbar wird in folgenden Formaten erscheinen:“Der Titel »Vehicle Of Spirit« stammt von einem Freund von Troy, der einst zu einer unserer Shows kam und danach NIGHTWISH definierte als 'Ein Träger der Seele, der sich jeglicher Kategorisierung entzieht'. Diese schöne Beschreibung blieb uns seitdem im Kopf und es fühlte sich wie der ideale Titel für diese DVD an", erklärt Keyboarder und Songschreiber Tuomas Holopainen.Auf ihrer Tour hat die Band ganze Arenen ausverkauft und spektakuläre Shows voller Feuer, Wind, Videoeinspielungen und natürlich ihren unvergleichlichen Melodien auf die Bühne gebracht. Besonders erinnerungswürdig für die Band waren dabei die Konzerte in London, wo sie nicht nur vor über 12.000 Leuten ihre Hymnen wie 'Élan' oder das majestätische 'The Greatest Show On Earth' darboten, sondern sogar den weltberühmten Wissenschaftler Richard Dawkins live auf der Bühne hatten, nachdem jener mit seinen Werken das letzte Studioalbum »Endless Forms Most Beautiful« thematisch stark geprägt hatte.Tampere hingegen war ein spezielles Heimspiel für die Band und noch nie hat es eine derart große Bühnenshow von NIGHTWISH gegeben, wie Tuomas berichtet: „Der Hauptteil dieser DVD sind die zwei kompletten Shows aus der Wembley Arena und Tampere. Wembley wird zuerst erwähnt auf Grund des Kultstatus dieser gigantischen Location. Ich erinnere mich noch, wie wundervoll die Show damals für uns war, wir sahen es als Lebensziel aber auch als Startpunkt. Die Menge war unglaublich und die Anwesenheit von Richard Dawkins auf der Bühne war ein Traum, der wahr wurde - alles schien wie eine einmalige Achterbahnfahrt, die man im Leben nur einmal bekommt.Die Show im Ratina Stadion in Tampere war hingegen ein Heimspiel für uns (zumindest für 4 von 6 Bandmitgliedern) und lieferte die größte Bühnenproduktion, die wir je hatten. Eine nostalgische Atmosphäre begleitete die Show und wir sahen in der ersten Reihe die Gesichter von Leuten, die dort schon vor 15 Jahren gestanden waren. Einfach magisch."Für das DVD-Artwork wollten NIGHTWISH diesmal jedoch andere Wege gehen und so entschlossen sie sich für eine komplett alternative Idee: "Wir wollten kein traditionelles Bandfoto für das Cover, wie auf der vorherigen DVD Veröffentlichung »Showtime, Storytime«, also ließen wir uns mehrere Optionen durch den Kopf gehen und kamen dabei auf die klassische Stimmfilm-Ära. Hollywoodassoziationen schossen uns vor Augen. Und mit diesen klassischen Slogans ist das Cover auch als kleines Augenzwinkern zu verstehen. Aber es ist immer noch voller Stil und ein Hingucker in seiner Einfachheit und Originalität."