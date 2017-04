DEVIN TOWNSEND PROJECT zeigen ihr neues Video zum Song 'Stormbending'. Diesen und weitere Tracks findet ihr auf dem Album "Transcendence".



Die "Transcendence"-Tracklist:01. Truth02. Stormbending03. Failure04. Secret Sciences05. Higher06. Stars07. Transcendence08. Offer Your Light09. From The Heart10. Transdermal CelebrationDen Clip zu 'Stormbending' gibt es bei Vevo zu sehen. Viel Spaß!