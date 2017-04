MERAUDER auf Abschiedstour - Support: BROTHERS IN ARMS

Die Hardcore-Legende MERAUDER aus New York City geht auf Abschiedstour und kommt im November auch im deutschsprachigen Raum vorbei. Als Support kommen BROTHERS IN ARMS aus Hamburg mit.



Das sind die Termine:03.11. Berlin - Cassiopeia04.11. Siegen - Vortex05.11. Krefeld - Magnapop08.11. Stuttgart - Club 121009.11. Hamburg - Logo11.11. Bremerhaven - Yesterday13.11.Ulm - Club Eden16.11. Wien - ChelseaBROTHERS IN ARMS haben vor kurzem ihr Album "Warlord" veröffentlicht. Zum Song "L.T.L.Y.L. (Love The Life You Live)" gibt es jetzt ein neues Video.