REVEL IN FLESH: Lyric-Video zu "Emissary Of All Plagues"

Die schwäbischen Deather REVEL IN FLESH präsentieren mit dem Lyric-Video zu "Emissary Of All Plagues" den Titelsong von ihrem neuen Album, das am 2. Dezember über Cyclone Empire veröffentlicht wird.



Das vierte Album wurde im bandeigenen Vault M. Studio von Gitarrist Maggesson produziert und bietet neben neun Eigenkompositionen eine Coverversion des UFO-Klassikers "Doctor Doctor" sowie Gastauftritte von Puteraeon und Entrails. Mix und Mastering lag in den Händen von Dan Swanö (Unisound Studios), das Coverartwork stammt von Juanjo Castellano Rosado.Tracklist:1. Emissary Of All Plagues2. Casket Ride3. Fortress Of Gloom4. Servants Of The Deathkult5. Torture Throne6. The Dead Lives On7. Lord Of Flesh8. Sepulchral Passage9. Dead To This World10. Doctor Doctor