JETHRO TULL re-releasen"Stand Up" als "The Elevated Deluxe Edition"

Die neue Edition von "Stand Up" enthält:- Original-Album mit Bonustracks (darunter eine bisher unveröffentlichte Version des Songs "Bourée"), in 5.1 Surround-Sound und Stereo von Steven Wilson remixt- 96/24 Direktübertragung der original Stereo-Mastertapes- 96/24 Direktübertragung der originalen Mono- und Stereomixe von "Living In The Past" und "Driving Song"- Live-Video von einem Auftritt im Januar 1969- Verpackung im inzwischen bekannten Buchformat mit einem 112-seitigen Booklet mit ausführlicher Historie des Albums, Track-By-Track-Anmerkungen von Ian Anderson sowie selten und nie gezeigte Fotos- Das von James Grashow designte Pop-Up-Artwork des OriginalalbumsAuf CD 1 befinden sich Steven Wilsons neue Stereomixe des Original-Albums sowie eine ganze Reihe rarer Aufnahmen, darunter auch eine bisher unveröffentlichte Version des "Bourée". Weitere Höhepunkte bieten einige Songs, die in den BBC-Studios aufgenommen wurden, sowie die Stereo-Single-Mixe von "Living In The Past" und "Driving Song".CD 2 präsentiert JETHRO TULL live in Schweden, wo die Band den Support-Gig für Jimi Hendrix im Januar 1969 spielte. Nur wenige Wochen aufgenommen, nachdem Barre zu Band gestoßen war, enthielt das Repertoire des Konzert einige Songs aus dem Debüt-Album ("A Song For Jeffrey" und "My Sunday Feeling"), aber auch zwei Songs, die auf "Stand Up" landen sollten: "Back To The Family" und "Nothing Is Easy". Die Disc wird abgerundet von den Mono-Single-Mixes von "Living In The Past" und "Driving Song", außerdem von zwei Radiospots, mit denen das Album angekündigt wurde.Die DVD enthält Konzert-Ausschnitte, in denen JETHRO TULL "To Be Sad Is A Mad Way To Be" und "Back To The Family" performen. Ebenfalls auf der Disc befinden sich Steven Wilsons Remix des Original-Albums in PCM-Stereo und im DD/DTS 5.1. Surround-Sound, eine hochaufgelöste 96/24-Übertragung der Original-Stereo-Mastertapes sowie die Direktübertragung der Original-Mono- und Stereomixes von "Living In The Past" und "Driving Song".TRACKLISTECD 1: Stereo Mixes by Steven Wilson01. “A New Day Yesterday”02. “Jeffery Goes To Leicester Square”03. “Bourée”04. “Back To The Family”05. “Look Into The Sun”06. “Nothing Is Easy”07. “Fat Man”08. “We Used To Know”09. “Reasons For Waiting”10. “For A Thousand Mothers”11. “Living In The Past”12. “Driving Song”13. “Bourée” – Morgan Version*14. “Living In The Past” – Original 1969 Stereo Single Mix15. “Driving Song” – Original 1969 Stereo Single Mix16. “A New Day Yesterday” – BBC Sessions17. “Fat Man” – BBC Sessions18. “Nothing Is Easy” – BBC Sessions19. “Bourée” – BBC Sessions* Bisher unveröffentlichtCD 2: Live at The Stockholm Konserthuset (January 9, 1969)01. Introduction02. “My Sunday Feeling”03. “Martin’s Tune”04. “To Be Sad Is A Mad Way To Be”05. “Back To The Family”06. “Dharma For One”07. “Nothing Is Easy”08. “A Song For Jeffery”09. “To Be Sad Is A Mad Way To Be” – first show version10. “Living In The Past” – Original 1969 Mono Single Mix11. “Driving Song” – Original 1969 Mono Single Mix12. Stand Up Radio Spot #113. Stand Up Radio Spot #2DVD: Audio and VideoSteven Wilson remixes in 96/24 PCM stereo and DD/DTS 5.1 surround96/24 flat transfer of Stand Up original stereo master tapes from June 5, 196996/24 flat transfer of original mono and stereo mixes of “Living In The Past” and “Driving Song”Video footage from Stockholm 1969: “To Be Sad Is A Mad Way To Be” and “Back To The Family”