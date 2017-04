PINK FLOYD kündigen weitere Vinyl-Reissues an

Erst vor Kurzem haben PINK FLOYD ihre Neuauflagen-Serie der Studioalben auf Vinyl fortgeführt, jetzt haben die britischen Prog-Meister direkt die nächsten Reiusses terminiet: "The Dark Side Of The Moon" (VÖ: 04.11.2016), "Wish You Were Here" (bereits erhältlich) und "Animals" (VÖ: 18.11.2016) werden über Pink Floyd Records als Vinyl-Ausgabe neu aufgelegt.





"Animals" ist damit zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder auf LP erhältlich. "The Dark Side Of The Moon" und "Wish You Were Here" sind bereits seit 2011 im Rahmen der "why pink floyd"-Kampagne wieder auf Vinyl auf dem Markt, werden nun aber über Pink Floyd Records vertrieben.











