OVERKILL: Lyric Video zu "Our Finest Hour"

OVERKILL live:



»Killfest 2016«

w/ CROWBAR, SHREDHEAD, DESECRATOR

02.11. CH Zürich - Dynamo

03.11. I Brescia - Circolo Colony

04.11. I Pinarella - Rockplanet Club

05.11. A Graz - Explosiv

06.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

07.11. D München - Backstage

08.11. D Frankfurt - Batschkapp

09.11. D Köln - Essigfabrik

10.11. D Erfurt - HSD Erfurt

11.11. D Osnabrück - Hyde Park

12.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee - Metal Hammer Paradise*

13.11. D Berlin - SO36

15.11. PL Warsaw - Progresja

16.11. PL Krakow - Kwadrat

17.11. H Budapest - Barba Negra Club

18.11. A Vienna - Szene

19.11. CZ Zlin - Winter Masters Of Rock

20.11 D Markneukirchen - Framus & Warwick Concert Hall

* nur OVERKILL and CROWBAR

Hört euch die "Our Finest Hour" jetzt schon an:Sänger Bobby "Blitz" Ellsworth hat eine Nachricht für alle Fans: „Es sieht so aus, als ob die „Maschine“ gut läuft, aber auf alle guten Dinge müssen wir warten. »The Grinding Wheel« wird bis zum Start der US-Tour - auf Februar 2017 - verschoben. Aber keine Bange, die Europatour wird stattfinden und ebenfalls neue Musik bieten! Am Freitag, den 04. November, werden wird den ersten Happen von der Leine lassen; »Our Finest Hour« kommt auf verschiedenem, farbigem Vinyl und enthält ohrenbetäubenden Wahnsinn. Wir werden auch einige Exemplare auf Tour mitbringen, um Euren ersten Durst und Hunger zu stillen. Ihr habt es hier zuerst gehört und auf Tour werdet Ihr noch mehr zum ersten Mal live hören! Los geht's, ab in Richtung 2017!“