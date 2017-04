BLIND GUARDIAN: Headliner auf dem Rockharz Open Air 2017

Mit BLIND GUARDIAN haben die Veranstalter des Rockharz Open Air 2017 einen absoluten Hochkaräter als Headliner verpflichtet. Ihr letztes Gastspiel bei dem Festival in Ballenstedt feierten die deutschen Metaller im Jahre 2012.



Hier ist das bislang bestätigte Billing:ARCH ENEMYBLIND GUARDIANDEATHANGELDESERTED FEARDEW-SCENTEDHEAVEN SHALL BURNICED EARTHIN EXTREMOKORPIKLAANILORD OF THE LOSTMONO INC.OST FRONTTANKUNZUCHTDas Rockharz Open Air 2017 findet vom 05. - 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt. Tickets gibt es hier: https://shop.rockharz-festival.com/