NEAL MORSE BAND: Offizielles Video zu "City Of Destruction"

Hey Proggies: Neue Kostprobe der NEAL MORSE BAND gefällig? Aber gerne doch: Schaut euch hier das offizielle Video zum Track "City Of Destruction" aus dem kommenden Konzeptalbum "The Similitude Of A Dream" an.









Neal Morse selbst erläutert zum Konzept des Albums, dass "The Similitude Of A Dream" auf dem Buch "The Pilgrim’s Process" ("Pilgerreise zur seligen Ewigkeit") von John Bunyan aus dem Jahr 1678 basiert. Das Buch ist die Chronik der spirituellen Reise eines Mannes, die in der "Stadt der Zerstörung" beginnt und ihn an einen Ort der Erlösung führt. Das Doppel-Konzeptalbum erscheint am 11.11.2016. Neal Morse selbst erläutert zum Konzept des Albums, dass "The Similitude Of A Dream" auf dem Buch "The Pilgrim’s Process" ("Pilgerreise zur seligen Ewigkeit") von John Bunyan aus dem Jahr 1678 basiert. Das Buch ist die Chronik der spirituellen Reise eines Mannes, die in der "Stadt der Zerstörung" beginnt und ihn an einen Ort der Erlösung führt. Das Doppel-Konzeptalbum erscheint am 11.11.2016.