ULVER präsentieren beim ROADBURN 2017 neues Album

Die Blak Metal-Urgesteine ULVER sind für das ROADBURN FESTIVAL 2017 bestätigt. Es ist die Release-Show für das neue Album "The Assassination Of Julius Caesar".



Das bisherige Line-Up sieht so aus:AhabAluk TodoloAudnBaronessChelsea WolfeCovenCrippled Black PhoenixDalekDeafheavenEmptinessGnod (Artist in Residence)Inter ArmaLes DiscretsMagmaMysticumOranssi PazuzuPerturbatorPillorianSchammaschSlomaticsSubRosaThe Bug vs. Dylan Carlson of EarthThe Doomsday KingdomUlthaUlverWarningWoeWretchZeal & ArdorZhrineZuWeitere Acts werden noch bestätigt werden. Tickets fürs ROADBURN FESTIVAL gibt es hier.