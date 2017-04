Das Sextett aus Corby, England, RAGING SPEEDHORN hat als kleinen Appetitanreger für ihre anstehende Tour mit SKINDRED ein Video veröffentlicht.



Hier die anstehenden Termine:1.11. - Warehouse23 – Wakefield w/Skindred & The Ever Living9.11.- The Lemon Grove – Exeter w/ Skindred & Sanguine10.11. – Roadmenders - Northampton (Sold Out)11.11. - Junction 1 – Cambridge w/ Skindred & Skam12.11. - O2 Academy – Oxford w/ Skindred & Evarose