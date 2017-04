Open Flair Festival 2017: die ersten Bands bestätigt!

Das Open Flair Festival 2016: zum achten Mal in Folge ausverkauft, 120 Acts auf insgesamt acht Bühnen. Dabei super Stimmung bei allen Teilhabenden. Der Sommer ist zwar vorbei, aber wir können uns schon auf die nächste Festivalsaison freuen. Die ersten zehn Bestätigungen für das Open Flair Festival 2017 (9.8.-13.8.2017) sind da!



Mit dabei sind:RISE AGAINST, ALLIGATOAH, HEAVEN SHALL BURN, BLUES PILLS, THE AMITY AFFLICTION, DJANGO 3000, THE INTERSPHERE, MARA THONMANN, BRKN und WATCH OUT STAMPEDEKurzinfos zu allen Acts findet ihr hier Das Drei-Tages-Ticket kostet 99 Euro, inkl. Camping und Müllpfand 127 Euro, die Kid-Karte (ohne Camping) kostet 59 Euro. Bei der Ticketbestellung unter diesem Link fallen keine Vorverkaufsgebühren an. Außerdem kann man die Versandkosten sparen, wenn man ein Online-Ticket bestellt. Ticket-Hotline: 05651-96163Sonstige Infos auf www.open-flair.de