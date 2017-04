Zu ihrem Song 'We Will Not Go Quietly' haben die Jungs von SIXX:A.M. ein neues Video gedreht, das ihr euch hier ansehen könnt.

Der Song stammt von ihrem kommenden Album "Vol. 2 Prayers for the Blessed", das am 18. November erscheint.Die Trackliste liest sich wie folgt:Barbarians (Prayers For The Blessed)We Will Not Go QuietlyWolf At Your DoorMaybe It’s TimeThe Devil’s ComingCatacombsThat’s Gonna Leave a ScarWithout YouSuffocateRiot In My HeadHelicopters