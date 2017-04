ASKING ALEXANDRIA nehmen neuen Song mit Original-Frontmann Danny Worsnop auf

Letzte Woche wurde bekannt, dass ASKING ALEXANDRIA sich von ihrem aktuellen Sänger DENIS STOFF getrennt und ihren Original-Sänger DANNY WORSNOP wieder an Bord geholt haben. Hierzu veröffentlichte Gitarrist Ben Bruce folgendes Statement:





Außerdem twitterte Danny Worsnop, dass er seinen ehemaligen Bandkollegen gemeinsam mit FROM FIRST TO LAST Gitarrist Matt Good besucht hat, um ein wenig zusammen zu musizieren. Matt Good bestätigte dann ebenfalls auf Twitter, dass die 3 tatsächlich einen neuen Song aufgenommen haben, der zur Zeit abgemischt wird. Hier der Tweet von Matt Good:







Wir dürfen also gespannt sein!!