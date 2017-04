VERSENGOLD veröffentlichen neue DVD "Live in Hamburg"

Mit »Zeitlos« gelang VERSENGOLD 2015 der Durchbruch in die deutschen Albumcharts und einer der größten Erfolge der Bandgeschichte. Die entsprechende Tour führte die sieben Musiker in 18 Städte Deutschlands und Österreichs, immer begleitet von einem stimmungsgeladenen und enthusiastischen Publikum, das in Sachen Textsicherheit und Lautstärke seinesgleichen suchte. In den ausverkauften Clubs entstanden aus diesem Zusammenspiel einzigartige und besondere Erlebnisse, die wohl keiner der Beteiligten wieder vergessen wird.





Seinen Höhepunkt fand die Tour im prall gefüllten Hamburger Grünspan, wo nahezu 1.000 feierwütige Fans gemeinsam mit VERSENGOLD den Laden zum Kochen brachten. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Hamburger Filmproduzenten von Springchild Production konnte dieser besondere Event komplett auf Video festgehalten werden und ist ab dem 04.11.2016 als DVD unter dem Titel »Live in Hamburg« erhältlich.



Einen kleinen Vorgeschmack dazu gibt es hier zu sehen:







Zu sehen ist die vollständige, über 2-stündige Show der Band, in der nicht nur das neue Material des Studioalbums »Zeitlos« dargeboten wird, sondern vielmehr ein Querschnitt der beliebtesten und erfolgreichsten Songs der Band. Das gut hörbare Publikum trägt mit lauten Fan-Chören und tosendem Applaus zur einmaligen Stimmung bei.



Nicht nur Besucher des Konzertes kommen hier in den Genuss, ihre Erinnerungen an einen großartigen Abend noch einmal vor dem heimischen Bildschirm durchleben zu können – die DVD bietet auch für neue Hörer einen atmosphärischen Einblick in die intensiven und energiegeladenen Shows einer außergewöhnlichen Live-Band.



VERSENGOLD

»Folk-Nächte«

mit Mr. Hurley & Die Pulveraffen



26. Nov. 2016 WILHELMSHAVEN - Pumpwerk

08. Dez. 2016 WÜRZBURG - Posthalle

09. Dez. 2016 WUPPERTAL - Liveclub Barmen

