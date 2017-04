JUDAS PRIEST beginnen bald mit Aufnahme ihres neuen Albums

JUDAS PRIEST stecken mitten in den Vorbereitungen für ihr nächstes Album. Laut eines Interviews mit dem Magazin "Sweeteater" hat die Band in den vergangenen Monaten an den Songs des "Redeemer Of Souls"-Nachfolgers geschraubt und bereits Demos aufgenommen.

Im Im Januar 2017 sollen die Aufnahmen zum nächsten JUDAS PRIEST-Studioalbum beginnen. Ein Release soll, wenn alles glatt geht, im nächsten Jahr erfolgen. Laut Gitarrist Richie Faulkner denkt die Band auch schon an eine Tour 2018.