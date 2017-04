LANCER posten zweiten Albumtrailer

Während die Veröffentlichung ihres dritten Albums "Mastery" (Nuclear Blast) immer näher rückt, haben die Schweden LANCER einen weiteren Trailer enthüllt, in dem Bassist Emil Öberg und Schlagzeuger Sebastian Pedernera über die Produktion und den Sound des Albums informieren.



Trailer 1 verpasst? Hier ist er:Einen ersten Höreindruck gibt es mit der Nummer "Iscariot" auch schon:"Mastery" wird am 13. Januar 2017 in die Läden kommen. Das Cover-Artwork wurde erneut von Dimitar Nikolov (ROSS THE BOSS, MAJESTY) gestaltet. Um das finale Layout kümmerte sich Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD,...).LANCER live:LANCER gehen Anfang des kommenden Jahres außerdem als Support von hAMMERFALL auf Tour:»Built To Tour«w/ HAMMERFALL, GLORYHAMMERPräsentiert von:Metal Hammer, Musix, EMP, Metal.de12.01. D Bremen - Aladin13.01. D Oberhausen - Turbinenhalle 114.01. D Bamberg - Brose Arena16.01. NL Utrecht - Tivoli Vredenburg17.01. B Antwerp - Trix18.01. D Fulda - Wartenberg Oval20.01. D Langen - Stadthalle21.01. CH Pratteln - Z722.01. CH Pratteln - Z723.01. F Lyon - Ninkasi Kao NEU!25.01. D Saarbrucken - Garage26.01. D Filderstadt - Filharmonie27.01. D Munich - Backstage28.01. D Kaufbeuren - AllKart Halle29.01. I Milan - Live Club31.01. H Budapest - Barba Negra01.02. A Vienna - Arena02.02. A Graz - Orpheum03.02. CZ Zlin - Hala Euronics04.02. PL Warsaw - Progresja06.02. D Berlin - Huxley's Neue Welt07.02. D Hamburg - Große Freiheit 3608.02. DK Copenhagen - Amager Bio