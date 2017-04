THE DOOMSDAY KINGDOM posten erstes Track-by-Track-Video

THE DOOMSDAY KINGDOM veröffentlichen ihre neue EP "Never Machine" am 25. November 2016. Leif Edling (CANDLEMASS) verrät bereits jetzt schon mehr über die vier kommenden Songs:



"'Never Machine' ist der erste Track der EP", erklärt Leif. "Doch er ist auch der erste Song, den ich je für THE DOOMSDAY KINGDOM geschrieben habe. Er startet mit einem BLACK SABBATH artigen Riff und führt dann in doomigere Gebiete mit dem geisterhaften Refrain und dem extraheavy Outro. Außerdem verleiht Marcus Jidell dem Song mit seinem Solo noch das gewisse Etwas. Erst sollte Lips von ANVIL im Ghostward Studio vorbeischauen und tun, was er am besten tut, doch durch seine Show in Stockholm wurde es zeitlich zu knapp für ihn. Also übernahm Marcus den Part und ich liebe das Ergebnis!"'The Sceptre' ist der zweite Track der EP. Ich habe bereits viel über den Inhalt des Songs erzählt, sodass ich hier noch ein paar Dinge verraten möchte, die Ihr vielleicht noch nicht wisst. Auf der EP ist die Demoversion des Tracks, auf dem Album ist 'The Sceptre' dann neu arrangiert. Es gibt mehr Harmoniegitarrenparts und außerdem Gastmusiker. In dem "klassischen" Solopart in der Mitte findet sich ein Mellotron, für das wir einen der landesbesten Mello-Spieler einluden. Den Namen verrate ich aber erst später... Mit dem Solo am Ende ist es genauso, auch hier kam einer meiner absoluten Lieblingsmusiker ins Studio, um dem Song seinen ganz eigenen Stempel zu verpassen. Tolles Solo, toller Kerl!"Das Lyricvideo zu "The Scpetre" könnt ihr euch hier ansehen: