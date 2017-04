BULLET FOR MY VALENTINE veröffentlichen Video zu "Don't Need You"

BULLET FOR MY VALENTINE haben ein brandneues Video zum Song "Don't Need You" veröffentlicht. Schaut euch den Clip jetzt an:









Die Truppe ist außerdem derzeit auf Tour:



BULLET FOR MY VALENTINE - Special Guests: KILLSWITCH ENGAGE & CANE HILL



07.11.2016 Freiburg, Fri-Son (CHE)

08.11.2016 Zürich, Komplex 457 (CHE)

09.11.2016 Milan, Alcatraz (IT)

11.11.2016 München, Tonhalle (DE)

12.11.2016 Leipzig, Haus Auersee (DE)

13.11.2016 Wien, Gasometer (AT)

15.11.2016 Ludwigsburg, MHP Arena (DE)

16.11.2016 Wiesbaden, Schlachthof (DE)

18.11.2016 Bremen, Pier 2 (DE)

19.11.2016 Tilburg, 013 (NL)

20.11.2016 Brüssel, Ancienne Belgique (BE)

22.11.2016 Köln, Palladium (DE)

24.11.2016 Newport, Newport Centre (UK)

25.11.2016 Bournemouth, Academy Bournemouth (UK)

27.11.2016 Newcastle Upon Tyne, Academy Newcastle (UK)

28.11.2016 Sheffield, o2 Academy Sheffield (UK)

30.11.2016 Glasgow, Academy Glasgow (UK)

01.12.2016 Inverness, Ironworks (UK)

03.12.2016 Manchester, Manchester Academy (UK)

04.12.2016 Manchester, Manchester Academy (UK)

06.12.2016 Birmingham, o2 Academy Birmingham (UK)

09.12.2016 London, Brixton Academy (UK)

