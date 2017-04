BROILERS - Neues Album (sic!) kommt im Februar

"(sic!)" bedeutet auf Lateinisch "so (und nicht anders)" – und ist der Titel des neuen BROILERS-Albums, das am 3.2.2017 auf dem bandeigenen Label Skull & Palms Recordings erscheinen wird. Das neue Album ist laut Band "eine Broilers-Best-Of geworden — mit Liedern, die noch keiner kennt. Ein Lieblingsalbum in Gründung!"



Und weiter: ""(sic!)" zeigt uns, dass wir uns darüber einig sind, wie Punk für uns klingen soll, dass gewisse Dinge thematisiert werden müssen und still am Rand stehen immer die schlechteste Option ist."Punkrock, Ska, Pop, Singer/Songwriter-Sounds: Alle Elemente, die immer wieder im Sound der Broilers auftauchten, spielen also auch hier eine Rolle.2017 werden die Broilers anlässlich der Veröffentlichung eine große Tournee spielen und bei vielen Festivals Station machen. Pflichttermin für eingefleischte Fans sind auch die beiden eigenen Broilers-Open Airs in Dresden und Berlin. Einige Städte sind schon ausverkauft, in anderen wurden bereits Zusatzkonzerte aufgrund der großen Nachfrage angesetzt.»(sic!)« erscheint im Vertrieb von Warner Music als CD-Standard Album, Limited Deluxe-Edition, Limited Fan-Box, Vinyl- Album, Digital Standard-Album, Digital Deluxe-Edition.23.02.2017 – CH-Zürich, Volkshaus25.02.2017 – CH-Bern, Bierhübeli02.03.2017 – Münster, Halle Münsterland (Zusatzkonzert)03.03.2017 – Münster, Halle Münsterland (Ausverkauft)04.03.2017 – Trier, Arena07.03.2017 – Hannover, Swiss Life Hall10.03.2017 – Berlin, Max-Schmeling-Halle (Ausverkauft)11.03.2017 – Leipzig, Arena16.03.2017 – Hamburg, Sporthalle17.03.2017 – Hamburg, Sporthalle (Zusatzkonzert)18.03.2017 – Rostock, Stadthalle24.03.2017 – Erfurt, Messehalle25.03.2017 – Köln, Lanxess Arena31.03.2017 – AT-Wien, Gasometer01.04.2017 – München, Zenith06.04.2017 – Nürnberg, Arena07.04.2017 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle08.04.2017 – Kempten, bigBOX13.04.2017 – Bremen, ÖVB-Arena15.04.2017 – Frankfurt, Festhalle14.07.2017 – Dresden, Filmnächte am Elbufer15.07.2017 – Berlin, Wuhlheide02.-04. Juni 2017 Rock am Ring02.-04. Juni 2017 Rock im Park15.-17. Juni 2017 Nova Rock