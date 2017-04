ANNISOKAY: Video zu "Blind Lane" & Album-Prelistening

Das neue ANNISOKAY-Album "Devil May Care" erscheint am 11.11.2016. Mit "Blind Lane" präsentiert die Truppe nun ihre dritte Single aus dem kommenden Longplayer:

Außerdem könnt ihr bereits jetzt in einem Pre-Listening in das komplette Album reinhören: https://fb.com/annisokay/videos/1156788421023139 ANNISOKAY sind außerdem bald auf Tour. Hier sind die Termine:ANNISOKAY10.11.16 Germany Berlin Sage Club - DJ Set Release Party11.11.16 Germany Leipzig EMP Store - Autogrammstunde16.11.16 Germany Göttingen ExilANNISOKAY/w Eskimo Callboy, Palisades, Her Name In Blood17.11.16 Germany Dortmund FZW22.11.16 Switzerland Aarau Kiff23.11.16 Germany Karlsruhe Substage24.11.16 Germany Wiesbaden Schlachthof25.11.16 Germany Magdeburg Factory26.11.16 Germany Dresden KONK Club27.11.16 Czech Republic Prague Futurum29.11.16 Austria Linz Posthof30.11.16 Germany Ravensburg Oberschwaben Halle01.12.16 Germany Augsburg Kantine02.12.16 Germany Bremen Schlachthof03.12.16 Germany Herford X04.12.16 Germany Nürnberg Hirsch16./17.12.16 Germany München X-Mas Bash Fest