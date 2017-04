ENBOUND - Neues Album und Video zu "Give Me Light"

Die schwedische Melodic Metal Band ENBOUND veröffentlicht ihr neues Album "The Blackened Heart" am 18. November, vorab gibt es ab sofort den Clip zu "Give Me Light":

Die Scheibe wurde von Jacob Hansen gemastert [Amaranthe, Volbeat, Primal Fear] und enthält Gastbeiträge von Linnéa Wikström [Kamelot, Therion] und Mike LePond [Symphony X].01. Falling02. Give Me Light03. Crossroad04. Get Ready For05. Feel My Flame06. Twelve07. Holy Grail08. HIO09. They Don't Really Know10. Make You So Unreal