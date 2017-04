W:O:A Blutspende bundesweit

Am 25. und 26. November heißt es im Klinikum Itzehoe mal wieder fleißig Blut spenden!

Dazu wird der "W:O:A-Blutspendepass" vorgestellt. Er funktioniert wie ein Bonusheft: Nach jeder Spende bekommt man einen Stempel. Wenn man sechs Stempel gesammelt hat, kann man das Bonusheft einschicken und erhält ein W:O:A Bloodsponsor T-Shirt.Bislang nehmen acht Blutspendedienste an dieser Aktion teil: TMD Blutspendezentren Uniklinik RWTH Aachen Institut für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH Institut für Transfusionsmedizin/ Campus Kiel Blutspendezentrale am Städtischen Klinikum in Karlsruhe Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Klinikum ItzehoeDie nächste Blutspende findet am 25. November von 7.30Uhr bis 16 Uhr und am 26. November von 9.00 Uhr bis 16.00 statt. Vielleicht bist DU ja auch dabei?Weitere Infos hier