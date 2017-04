Ihre neue Live-DVD "Vehicle Of Spirit" veröffentlichen NIGHTWISH zwar erst am 09.12.2016, doch nach "Shutter Before The Beautiful" können sich Fans mit dem Liveclip zu "Alpenglow" bereits jetzt über einen neuen Appetizer freuen:









Der Song vom aktuellen Album "Endless Forms Most Beautiful" wurde während der ausverkauften Sho in der Londoner Wembley Arena aufgenommen.