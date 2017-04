SYSTEM OF A DOWN kündigen Album für 2017 an

Mit der Bestätigung für einige Festivals im Sommer 2017 ist noch nicht Schluss. Wie nun Drummer John Dolmayan offiziell bestätigte, haben SYSTEM OF A DOWN bereits 15 neue Songs geschrieben. Songs, die nun im kommenden Jahr veröffentlicht werden sollen. Die Songs werden aktuell einstudiert, was durch die anstehenden Konzerte nun mit Hochdruck geschieht.



"Ich will, dass jeder mit von der Partie ist und sich dabei gut fühlt. Das ist das, was wir aktuell versuchen hinzubekommen. Es lastet ein erheblicher Druck auf uns, begründet dadurch, dass mittlerweile 11 Jahre, beziehungsweise dann 12 Jahre vergangen sind, seit der letzten Veröffentlichung. Wir versuchen nicht ein zweites Toxicity II zu schreiben, denn dieses Album war einfach unser größtes. Dieses jetzt soll etwas für eine neue Generation von SOAD Fans werden, damit jeder sehen kann, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen."



Laut Dolmayans Planung soll das neue Material als Veröffentlichung im Jahre 2017 für uns zu hören sein.



